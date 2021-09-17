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В НБУ надеются на положительное решение МВФ по кредиту после согласования Меморандума

В НБУ надеются на положительное решение МВФ по кредиту после согласования Меморандума

На прошлой неделе представители украинской власти согласовывали позиции в Меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ). В Национальном банке надеются на положительное решение МВФ на уровне персонала.

Об этом заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, которого цитирует пресс-служба НБУ.

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Николайчук напомнил, что в Украине третью неделю продолжается миссия МВФ.

«В течение первых двух недель мы имели очень продуктивные дискуссии с коллегами по ситуации в экономике и финансовой сфере. Сейчас концентрируемся на согласовании позиций в Меморандуме. Надеюсь, что вскоре сможем выйти на соглашение на уровне персонала», — сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не может назвать сроков предоставления Международным валютным фондом транша кредита Украине. Шмыгаль сообщил, что украинские власти готовят Меморандум о продлении программы с МВФ.

21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ.

По материалам РБК-Украина
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