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В Украине разоблачили новую схему по растаможке авто на 1,7 млн

В Украине разоблачили новую схему по растаможке авто на 1,7 млн

Государственная таможенная служба обнаружила новую противоправную схему по импорту подержанных автомобилей на сумму почти 1,7 млн грн.

По данным ведомства, машины из Европы завозили с указанием заниженной стоимости, говорится в сообщении Гостаможни.

Расхождения в стоимости авто таможенники обнаружили после получения ответа на запросы из Чехии, Польши и Германии.

“По результатам обработки ответов таможенных органов указанных стран, таможенным органом установлены расхождения относительно стоимости автомобилей, фактических данных об отправителях и получателях, а также об условиях поставок”, – сказано в сообщении.

Как оказалось, чешская компания, которая значится в товаросопроводительных документах, является фиктивной и никогда не продавала транспорт в Украину. Руководителем фейковой компании является гражданин Украины.

В отношении предприятия – получателя авто составили три протокола на общую сумму 1,69 млн грн (ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса). Ему грозит штраф в размере 100% стоимости товара и его конфискация.

По материалам УБР
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