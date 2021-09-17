0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

АМКУ согласовал налоговые льготы для участников спецрежима «Дія City»

АМКУ согласовал налоговые льготы для участников спецрежима «Дія City»

Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для ІТ-компаний, которые являются резидентами специального правового режима «Дія City».

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Читайте также: «Дія City»: какими будут налоговые условия в Украине

Согласно сообщению, временная административная коллегия АМКУ приняла решение о поддержке резидентов «Дія City» Министерством цифровой трансформации.

Так, Комитет признал поддержку, предоставляемую резидентам «Дія City» в форме перехода права на обложение налогом на прибыль на особых условиях, не являющейся государственной помощью.

Кроме того, поддержка, которая предоставляется в форме установления специального режима налогообложения отдельных доходов работников и ІТ-специалистов-резидентов «Дія City», признана государственной помощью, допустимой для конкуренции.

В пресс-службе напомнили, что ранее Минцифры подало в АМКУ уведомление о новой программе государственной помощи, которую планируется предоставлять резидентам «Дія City».

Отмечается, что этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения его резидентов. Также предполагается, что ІТ-компании получат гибкие условия трудоустройства сотрудников и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.