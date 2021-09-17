АМКУ согласовал налоговые льготы для участников спецрежима «Дія City»

Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для ІТ-компаний, которые являются резидентами специального правового режима «Дія City».

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Читайте также: «Дія City»: какими будут налоговые условия в Украине

Согласно сообщению, временная административная коллегия АМКУ приняла решение о поддержке резидентов «Дія City» Министерством цифровой трансформации.

Так, Комитет признал поддержку, предоставляемую резидентам «Дія City» в форме перехода права на обложение налогом на прибыль на особых условиях, не являющейся государственной помощью.

Кроме того, поддержка, которая предоставляется в форме установления специального режима налогообложения отдельных доходов работников и ІТ-специалистов-резидентов «Дія City», признана государственной помощью, допустимой для конкуренции.

В пресс-службе напомнили, что ранее Минцифры подало в АМКУ уведомление о новой программе государственной помощи, которую планируется предоставлять резидентам «Дія City».

Отмечается, что этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения его резидентов. Также предполагается, что ІТ-компании получат гибкие условия трудоустройства сотрудников и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.