Киев избавится от нелегально захваченных паркомест - место можно будет предоплатить

Со следующей недели городские власти начинают очищение города от конусов, фишек и других нелегальных средств, которыми обозначают самовольно захваченные паркоместа.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

«Мы объявляем бой за возвращение киевлянам парковочных мест возле самых востребованных точек в центре Киева. Сегодня они захвачены и заблокированы разнообразными организациями, которые общее и общедоступное почему-то считают своим собственным», — отметил Константин Усов.

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По его словам, сейчас паркоместа возле торговых центров, ресторанов, салонов красоты, бизнес-центров и тому подобное владельцы бизнесов «резервируют» полосатыми конусами, фишками, бутылями, hand made табличками и другими самодельными средствами. Однако уже со следующей недели город начнет очищать от них улицы, чтобы этими машиноместами могли пользоваться все киевляне.

«При этом для ответственного бизнеса, которому для деятельности необходима парковка и который готов платить дорого, мы имеем решение. Теперь можно заключить договор с городом о бронировании машиноместа с использованием официального городского знака единого стандарта», — сообщил заместитель главы КГГА.

Как рассказал Константин Усов, город разработал единый унифицированный знак, который будет свидетельствовать о том, что конкретное место забронировано. Его цветовая гамма указывает на принадлежность к конкретной парковочной зоне, а буквенно-номерной идентификатор — к конкретной парковочной площадке.

«Отсканировав QR-код, любой сможет узнать информацию о предоплатившем парковку, периоде, количестве предоплаченных машиномест и сколько за это получит городской бюджет», — отметил заместитель главы КГГА.

Цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться в соответствии с территориальной зоной парковки:

от 8 599 грн/мес для І зоны;

от 4 410 грн/мес — для II зоны;

от 1 323 грн/мес в спальных районах.

Как заметил Константин Усов, в пределах одной площадки забронировать можно будет не более 40% машиномест. 60% будет оставаться общедоступными для всех желающих.

Также при условии поступления более чем одной заявки на бронирование машиноместа в пределах одной площадки оно будет выставляться на онлайн-аукцион.

«Это будут независимые платформы и Киевская городская государственная администрация не сможет влиять на результаты. Наша цель — создать честный механизм. И если бизнес-центр „А“, которому не хватает машиноместа, в конкуренции с бизнес-центром „Б“ превратит эту сумму в разы большую — это будет честная цена, город от этого только выиграет, и мы все будем знать, почему так произошло», — отметил Константин Усов.