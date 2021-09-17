Microsoft пообещала сделать ремонт своих устройств проще

Компания может стать первым брендом, который намеренно упростит конструкцию своих гаджетов для улучшения их ремонтопригодности. Новая политика компании в перспективе даст пользователям возможность самостоятельного ремонта и сократит количество электронных отходов.
На такой шаг, по данным сетевых источников, компания пойдёт под давлением со стороны инвесторов. Ранее некоммерческая организация As You Show подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам заявление акционеров с просьбой изучить вопрос экологичности и других преимуществ самостоятельного ремонта техники.
В результате Microsoft заявила, что готова нанять независимого консультанта, который поспособствует сокращению электронных доходов за счёт перепроектирования устройств таким образом, чтобы пользователи могли выполнить самостоятельный ремонт.
Это решение, по мнению экспертов, может ощутимо повлиять на монополию авторизованных сервисных центров, которую многие бренды выстраивали в течение последних лет, усложняя конструкции электронных устройств.
Если практику Microsoft примут и другие производители гаджетов, у пользователей появится возможность осуществлять ремонт за пределами АСЦ либо самостоятельно, чтобы снизить стоимость владения гаджетом.
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