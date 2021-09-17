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Правительства Украины и Пакистана готовят преференциальное торговое соглашение

Правительства Украины и Пакистана готовят преференциальное торговое соглашение

Правительства Украины и Пакистана готовят преференциальное торговое соглашение, которое впоследствии может перерасти в зону свободной торговли.

Об этом во время первого пакистано-украинского бизнес-форума, который состоялся 8 октября в Киеве, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Украине Ноэль Израэль Хохара.

«Статистика наших экономических отношений очень позитивная. Наблюдается рост в торговле. Министры иностранных дел ведут переговоры, чтобы заключить преференциальное торговое соглашение, которое впоследствии может перерасти в зону свободной торговли. Также ведутся переговоры о том, чтобы провести первую инаугурационную сессию межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества», — сказал он.


Фото: Finance.ua

Посол обратил внимание, что обе наши страны имеют огромный потенциал. В Украине и в Пакистане существует большое количество бизнес-ассоциаций, деловых образований и компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве.

«Пакистан — это огромный рынок, который насчитывает более 200 млн человек. Поэтому у нас есть большое пространство для сотрудничества», — подчеркнул Ноэль Израэль Хохара.

За первые семь месяцев 2021 года двусторонний объем торговли между Украиной и Пакистаном составил почти 179 млн долл., что почти вдвое больше по сравнению с показателями прошлого года. В этой сумме доля экспорта — 120 млн долл., импорта — 58 млн долл.

«По итогам прошлого года торговый оборот между нашими государствами составил почти полмиллиарда долларов. Есть пространство, чтобы его существенно повысить и достичь амбициозного показателя 1 млрд долларов», — отметила заместитель директора департамента по вопросам международного сотрудничества Министерства экономики Украины Виктория Лобань.

Справка Finance.ua:

  • преференциальное соглашение подписывается между двумя или более странами, чтобы упростить международную торговлю между ними через снижение внутренних тарифов. Так, страна на одни и те же товары устанавливает льготные таможенные тарифы для торговли в преференциальной зоне преференциальной страны и обычные — для торговли с остальными странами;
  • в рамках пакистано-украинского бизнес-форума также состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Украинской торгово-промышленной палатой и Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана.
По материалам Finance.UA
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