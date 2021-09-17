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Как оформить пенсию работающим пенсионерам

Как оформить пенсию работающим пенсионерам

По статистике Пенсионного фонда, в Украине около 2,7 млн человек продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, выяснил, как оформить пенсионные выплаты пенсионерам, которые до сих пор работают, и при каких условиях возможен их перерасчет.

Как пишет The point, Пенсия в Украине не назначается автоматически. По достижении пенсионного возраста ее нужно оформить в региональном подразделении Пенсионного фонда. Для этого следует подать заявление и такой пакет документов:

  • официальное заявление на бланке;
  • паспорт и идентификационный номер налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка);
  • справка о доходах до 01.07.2000 года;
  • документы на льготы или особый статус заявителя (данные об инвалидности или удостоверение «чернобыльца»);

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  • документы о месте жительства заявителя;
  • цветная фотография 4*6 в двух экземплярах;
  • если желаете получать выплаты на банковскую карту, нужно написать дополнительное заявление и открыть в одном из предложенных банков пенсионный счет.

Пенсионный фонд направит письменный ответ по истечении 10 рабочих дней, отведенных на проверку документов. После этого можно забрать удостоверение и банковскую карту в отделении Пенсионного фонда.

Что же касается перерасчета пенсий работающим пенсионерам, то такое право имеют те, у кого:

  • страховой стаж более 24 месяцев;
  • после выхода на пенсию возник стаж, в соответствии с которым расчет пенсии можно произвести по другому коэффициенту;
  • появились дополнительные факты о не учтенных ранее трудовом или страховом стаже (ввиду утери документов);
  • перерасчет с учетом льготного стажа.

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Исключения составляют следующие категории граждан:

  • педагоги и врачи, ушедшие на заслуженный отдых по выслуге лет;
  • летчики авиации;
  • работники, которые могут уйти со службы раньше в связи с особыми условиями труда.
По материалам Finance.UA
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