Как оформить пенсию работающим пенсионерам

По статистике Пенсионного фонда, в Украине около 2,7 млн человек продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, выяснил, как оформить пенсионные выплаты пенсионерам, которые до сих пор работают, и при каких условиях возможен их перерасчет.

Как пишет The point, Пенсия в Украине не назначается автоматически. По достижении пенсионного возраста ее нужно оформить в региональном подразделении Пенсионного фонда. Для этого следует подать заявление и такой пакет документов:

официальное заявление на бланке;

паспорт и идентификационный номер налогоплательщика;

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка);

справка о доходах до 01.07.2000 года;

документы на льготы или особый статус заявителя (данные об инвалидности или удостоверение «чернобыльца»);

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документы о месте жительства заявителя;

цветная фотография 4*6 в двух экземплярах;

если желаете получать выплаты на банковскую карту, нужно написать дополнительное заявление и открыть в одном из предложенных банков пенсионный счет.

Пенсионный фонд направит письменный ответ по истечении 10 рабочих дней, отведенных на проверку документов. После этого можно забрать удостоверение и банковскую карту в отделении Пенсионного фонда.

Что же касается перерасчета пенсий работающим пенсионерам, то такое право имеют те, у кого:

страховой стаж более 24 месяцев;

после выхода на пенсию возник стаж, в соответствии с которым расчет пенсии можно произвести по другому коэффициенту;

появились дополнительные факты о не учтенных ранее трудовом или страховом стаже (ввиду утери документов);

перерасчет с учетом льготного стажа.

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Исключения составляют следующие категории граждан:

педагоги и врачи, ушедшие на заслуженный отдых по выслуге лет;

летчики авиации;