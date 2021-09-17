Как оформить пенсию работающим пенсионерам

По статистике Пенсионного фонда, в Украине около 2,7 млн человек продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, выяснил, как оформить пенсионные выплаты пенсионерам, которые до сих пор работают, и при каких условиях возможен их перерасчет.
Как пишет The point, Пенсия в Украине не назначается автоматически. По достижении пенсионного возраста ее нужно оформить в региональном подразделении Пенсионного фонда. Для этого следует подать заявление и такой пакет документов:
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Пенсионный фонд направит письменный ответ по истечении 10 рабочих дней, отведенных на проверку документов. После этого можно забрать удостоверение и банковскую карту в отделении Пенсионного фонда.
Что же касается перерасчета пенсий работающим пенсионерам, то такое право имеют те, у кого:
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Исключения составляют следующие категории граждан:
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