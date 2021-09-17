Ставки кредитования для бизнеса сейчас на исторически самом низком уровне - Рожкова

Сейчас ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически самый низкий уровень.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ).
«Сегодня ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически самый низкий уровень. При этом они не выросли в период коронавирусного кризиса», — сказала Рожкова.
Она отметила, что сейчас банковская система имеет много ресурсов, для того чтобы кредитовать бизнес.
Напомним, за апрель-июнь 2021 года в корпоративном сегменте рост чистых гривневых кредитных портфелей ускорился до 14,9%, объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7%.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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