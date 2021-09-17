Ставки кредитования для бизнеса сейчас на исторически самом низком уровне - Рожкова

Сейчас ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически самый низкий уровень.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в ходе VII Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

«Сегодня ставки по кредитам для бизнеса имеют исторически самый низкий уровень. При этом они не выросли в период коронавирусного кризиса», — сказала Рожкова.

Она отметила, что сейчас банковская система имеет много ресурсов, для того чтобы кредитовать бизнес.

Напомним, за апрель-июнь 2021 года в корпоративном сегменте рост чистых гривневых кредитных портфелей ускорился до 14,9%, объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7%.

Справка Finance.ua:

в Украине активно развивается кредитование малого и среднего бизнеса;

Ассоциация украинских банков обсуждает возможность создания новой кредитной программы;

сроки кредитования в Украине будут приближаться к европейским стандартам.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.