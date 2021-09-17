ЕС обновил список стран «зеленой» зоны

Европейский союз обновил «зеленый» список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.

Об этом сообщается на сайте Совета Е С .

Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Иордания;

Кувейт;

Новая Зеландия;

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий пересмотр «зеленого» списка состоится через две недели.