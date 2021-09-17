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ЕС обновил список стран «зеленой» зоны

ЕС обновил список стран «зеленой» зоны

Европейский союз обновил «зеленый» список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.

Об этом сообщается на сайте Совета Е С.

Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

На сегодня список выглядит следующим образом:

  • Австралия;
  • Бахрейн;
  • Канада;
  • Чили;
  • Иордания;
  • Кувейт;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Уругвай;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Следующий пересмотр «зеленого» списка состоится через две недели.

По материалам РБК-Украина
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