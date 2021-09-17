Ситуация в Укрэксимбанке: о чем же спрашивали журналисты Радио Свобода

Недавняя ситуация, сложившаяся из-за вопроса журналиста к председателю правления АО «Укрэксимбанк» Евгению Мецгеру во время интервью изданию Радио Свобода, вызвала широкий общественный резонанс.

Finance.ua собрал самую важную информацию и комментарии всех сторон этого конфликта.

В чем суть конфликта? Как пишет «Радио Свобода», журналист спросил главу государственного «Укрэксимбанка» об одном кредите, который не освещался в СМИ. Речь идет о выдаче банком кредита на 60 млн долларов еще в апреле 2021 года.

Именно этот вопрос привел к попытке удаления всего видео редакции работниками банка.

Журналисты отметили, что, согласно договору, тогда две компании взяли кредит на 60 миллионов долларов. Владельцем этих бизнесов (и поручителем по кредиту) является Сергей Брюховецкий — бизнесмен из Горловки (Донецкая обл.).

По данным нескольких источников «Радио Свобода», как минимум одна из компаний, которыми владеет Брюховецкий, (а именно «Спец-РемМаш») после оккупации была перерегистрирована в Горловке по так называемому «законодательству» группировки «ДНР» и сейчас постоянно платит налоги на оккупированных территориях.

«Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный бюджет. Например, за 7 месяцев 2021 года компания уплатила в казну оккупационной администрации по меньшей мере три с половиной миллиона рублей (это примерно 1,4 миллиона гривен)», — говорится в расследовании.

Во время интервью журналист «Схем» пытался выяснить у главы «Укрэксимбанка», почему Наблюдательный совет банка одобрил выдачу многомиллионного кредита бизнесмену, который ведет бизнес и платит налоги на оккупированной территории. Однако, по словам журналистов, Евгений Мецгер пожелал закончить интервью и приказал охране забрать камеры и удалить записи из кассет.

«Сотрудники банка применили физическую силу к оператору „Схем“ Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карты, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео», — сказано в расследовании.

После обращения журналистов Национальная полиция открыла уголовное производство по статье «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Как реагируют на это в банке? 6 октября Наблюдательный совет Укрэксимбанка на экстренном внеочередном заседании отстранил Главу Правления «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера. Он не будет выполнять свои полномочия на время проведения внутреннего расследования Наблюдательным советом.

Позже на пресс-конференции руководитель Наблюдательного совета Оляна Гордиенко и временный руководитель банка Сергей Ермаков заявили, что проверка заемщика Сергея Брюховецкого во время выдачи кредита обнаружила лишь бизнес, который зарегистрирован по законам Украины, поэтому «Укрэксимбанк» не имел оснований отказывать клиенту в кредите.

На эту ситуацию отреагировали также в Офисе президента. Там говорят, что ситуация с банком «может восприниматься только негативно».

«По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении», — сказано в комментарии ОП.

Что об этом говорит председатель правления «Укрэксимбанка»? Руководитель банка Евгений Мецгер на своей странице в Facebook извинился перед журналистами и назвал события во время интервью «недопустимыми».

Позже Мецгер прокомментировал и опубликованное «Схемами» расследование.

«Служба безопасности Укрэксимбанка проверила компании, которым был предоставлен кредит. Никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было выявлено. Кредит не является проблемным (!), он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются», — отметил банкир.

По его словам, государственный банк не сделал ни одного нарушения и имеет все необходимые документы. Мецгер говорит, что банк открыт к любым проверкам органов досудебного следствия.

«Относительно документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь, расследование будет быстрым и общество узнает правду», — написал председатель правления «Укрэксимбанка».

А что вы думаете по поводу этой ситуации? Пишите в комментариях.