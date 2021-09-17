Как будет работать почта во время длинных октябрьских выходных

Новая почта объявляет свой график работы на длинные выходные.

14−15 октября отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения)

Подробный график работы конкретного отделения находите по ссылке.

Укрпочта. В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения “Укрпочты”. Перечень отделений, которые будут работать 14 октября, обнародован на сайте компании. В остальные дни отделения будут работать по обычному графику.

Напомним, «Новая почта Глобал» с 7 октября обновила тарифы на услугу NP Shopping — доставку из зарубежных интернет-магазинов.

Новые тарифы: