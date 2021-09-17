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Стефанчук стал новым спикером Рады

Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Стефанчука новым спикером Верховной Рады. Решение поддержал 261 депутат.

На этом посту Стефанчук сменит Дмитрия Разумкова, отправленного в отставку 284 голосами «за».


Фото: Досье

Президент Владимир Зеленский называл юриста Руслана Стефанчука одним из своих ключевых советников, экспертом по реформированию государственных правовых институтов и главным идеологом партии «Слуга народа».

Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе, окончил школу с отличием и поступил в Хмельницкий институт регионального управления и права на специальность «правоведение».

В 1997 году окончил ХИРУП (диплом с отличием), в 1999 году Стефанчук получил диплом технологического университета Подолья по специальности «менеджмент производственной сферы». Имеет научную степень профессора (с 2008 года), действительный член Национальной академии правовых наук Украины с 2020 года, заслуженный деятель науки и техники Украины. Опубликовал более 500 научных и учебно-методических работ.

До 2019 года занимался преимущественно образовательной, научной и адвокатской деятельностью, преподавал в родном университете. Как помощник сотрудничал с народным депутатом Анатолием Матвиенко (НУ-НС), был советником вице-премьера Степана Кубива.

С 21 мая 2019 года – советник Президента, представитель Президента в Верховной Раде. Был вторым номером в списке «Слуги народа» на досрочных выборах в парламент. 29 августа избран первым вице-спикером Верховной Рады. Среди приоритетов на должности определял поднятие качества национального законодательства, его систематизацию и развитие институтов прямой демократии.

Входит в состав Национального совета реформ, Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В парламенте возглавляет рабочие группы: по разработке законопроектов в сфере народовластия; по разработке законопроекта о парламентской оппозиции; по рекодификации гражданского законодательства.

Ранее Президент Владимир Зеленский своим указом освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте, сделав еще один шаг к повышению вице-спикера.

По материалам Зеркало Недели
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