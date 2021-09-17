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Энергосистему Украины готовятся отключить от российской

Энергосистему Украины готовятся отключить от российской

В Украине зимой в тестовом режиме проведут отключение энергосистемы от российской.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 октября.

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Присоединение к европейской энергетической системе должно состояться в 2023 году.

«Мы готовимся к синхронизации нашей энергосистемы с европейской энергосистемой ENTSO-E. Сейчас это один из самых главных проектов для нашей энергетики», — сказал министр.

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Этой же зимой энергосистема Украины должна пройти тестовый период работы в изолированном режиме.

А к концу 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, «а в 2023-м — на полноценную работу синхронно с европейской».

«Рассчитываться с Россией я буду отсоединением от энергосистемы России», — сказал Галущенко в ответ на вопрос депутата.

По материалам Корреспондент.net
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