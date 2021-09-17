По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (43,106 млн грн и 40,144 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (40 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,34−26,35 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 83,250 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,7777 — 57 775

26,3400 — 15 000

26,3400 — 30 000

26,3400 — 50 000

26,3300 — 150 000

26,3200 — 111 111

26,3200 — 111 111

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

25,7778 — 57 775

26,3400 — 30 000

26,3400 — 21 000

26,3400 — 50 000

26,3400 — 72 222

26,3400 — 44 445

26,3400 — 57 777

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,3377 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3315 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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