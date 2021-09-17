Аудит государственного коневодства: выявили нарушения на 3 миллиарда

Государственная аудиторская служба во время ревизии ГП «Коневодство Украины» выявила финансовых нарушений и недостатков на сумму почти 3 млрд грн, в том числе и таких, которые привели к убыткам на сумму 225 млн грн.

Об этом говорится в отчете аудиторов о проверке деятельности Коневодства за период 2017—2020 годы, сообщает Марлин.

Аудиторы установили, что поголовье лошадей за указанный период уменьшилось с 1858 до 1692, а предприятие работало нерентабельно с накоплением долговых обязательств.

Филиалы Коневодства в 1,5−2 раза занижали объемы сельскохозяйственной продукции и цены на нее, руководители не придерживались положений контрактов. Вместе это привело к недополучению Коневодством доходов на сумму почти 600 млн грн, сообщается в отчете.

«Контрольными мероприятиями установлены факты необеспечения надлежащего хранения имущества, что привело к его недостаче на сумму 3,2 млн грн, а из-за ненадлежащего уровня претензионно-исковой работы по взысканию с контрагентов долгов и недостатков ведения бухгалтерского учета предприятием утрачена возможность получить причитающихся ему доходов на сумму более 56 млн грн», — заявляют аудиторы.

Отмечается, что проблемы на предприятии выявляют не впервые. В 2018 году аудиторы зафиксировали потерю предприятием 43 млн грн и изъятие 2 тыс. гектаров хозяйственных угодий.

После последней проверки аудиторы пришли к выводу, что развитие коневодства будет способствовать «решению важных производственных, экономических и социальных вопросов страны».

Справка Finance.ua:

с июля 2020 года и. о. директора предприятия был назначен Евгений Веретюк;