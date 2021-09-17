Норвегия введет 25% налог на электромобили

Норвегия находится на пути к полной электрификации своего автопарка, поскольку более 90% всех новых автомобилей, проданных в стране в августе, были полностью электрическими. Однако это также приведет к изменению налоговой политики в скандинавской стране.
Ожидается, что следующее правительство будет состоять в основном из левоцентристов, лидером которых является кандидат от Лейбористской партии. Именно она в своей предвыборной платформе пообещала ввести дифференцированную систему налогообложения дорогих электромобилей.
Идея состоит в том, чтобы сумма до 600 000 норвежских крон (60 300 евро) не облагалась налогом, а все, что сверх того, облагалось налогом в размере 25%.
Это означает, что при покупке Porsche Taycan, который стоит минимум 777 000 крон (78 200 евро), владелец должен будет заплатить налог в размере 44 250 крон (4446 евро). По мнению будущих представителей правительства, такая политика основана на чувстве справедливости.
Многие считают, что это на самом деле налог на «роскошь», который не уникален и применяется в других странах. Однако Норвежская ассоциация электромобилей категорически против такого решения, полагая, что сейчас не время для таких изменений, поскольку неясно, каковы именно будут результаты.
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