Необходимости для срочного запуска «Северного потока-2» не существует, – Макогон

Вице-премьер России заявил, что срочная сертификация и запуск «Северного потока-2», а также продажа дополнительных объемов газа на бирже в Санкт-Петербурге позволят снизить цены на газ в Европейском Союзе. Однако такой необходимости нет.

К тому же запуск торгов голубым топливом в российском городе не является решением имеющейся проблемы. Об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Российский вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что ситуацию с повышением цен на газ могли бы «охладить» 2 фактора:

как можно скорее закончить сертификацию и получение разрешения на прокачку газа по достроенному «Северному потоку-2»;

поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге.

Макогон отметил, что Украина ежедневно предлагает для транзита газа дополнительные мощности в объеме 77 миллионов в сутки. К тому же при необходимости может суммарно транзитировать до 250 миллионов в сутки.

«Поэтому необходимости для срочного запуска „Северного Потока-2“ не существует», — подчеркнул он.

По его словам, запуск торгов в Петербурге не решит проблему, потому что экспортировать газ из России по газопроводам имеет право только «Газпром». Поэтому альтернативным решением было бы предоставить право любому российскому добытчику свободно экспортировать газ в ЕС.

Глава «Оператора ГТС Украины» считает, что старт торгов на торговой платформе «Газпрома» с точкой поставки на границе Украина — Россия позволил бы европейским трейдерам самостоятельно транспортировать дополнительные объемы газа через нашу страну.

Справка Finance.ua: