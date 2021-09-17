Чиновник КГГА уличен в вымогательстве денег с предпринимателей: угрожал «проверками» (фото)

СБУ уличила в системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Finance.uа как портал, который заботится о ваших финансах, узнал подробности.

Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить «дань» он угрожал проверками.

Сумма взятки составляла в среднем 2 тыс. долл. с предпринимателя.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он «гарантировал» предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.



фото сайта СБУ

Правоохранители задержали чиновника около одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить «дополнительную» проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой постройки.



фото сайта СБУ

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.