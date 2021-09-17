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Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla

Илон Маск переносит штаб-квартиру Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla официально переносит свою штаб-квартиру в Техас. Ранее офис Tesla располагался в Кремниевой долине – городе Пало-Альто в Калифорнии.

Теперь офис компании переедет в Остин.

Илон Маск не пояснил причины этого решения, однако в прошлом он уже выражал недовольство закрытиями своих заводов в Калифорнии из-за коронавирусных ограничений и угрожал передислокацией штаб-квартиры.

Глава компании также заметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников ниже, чем в Калифорнии.

В июле стало известно, что чистая прибыль Tesla за один квартал впервые превысила 1 миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете – 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня.

Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов

По материалам РБК-Украина
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