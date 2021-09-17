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Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в Украине

Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в Украине

В Украине могут построить пять автобанов путем государственно-частного партнерства. Инвесторы проявили к ним интерес.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кабмина в четверг, 7 октября.

“За 30 лет не было построено ни одного автобана в сомой большой по территории стране Европы. Мы начали эту работу. В следующем году, уверен, мы будем строить первый автобан от Краковца до Львова и Ровно. Проведены все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты”, – отметил глава правительства.

Перспективы концессионных дорог в Украине 🧐

Шмыгаль заверил, что действующая законодательная база позволяет в дальнейшем реализовывать такие проекты.

“Мы уже имеем пять следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы”, – добавил премьер и отметил, что государство возьмется за инструмент государственно-частного партнерства во всех отраслях экономики.

Справка Finance.ua:

  • Министерство инфраструктуры работает над реализацией проектов строительства шести автомобильных дорог, которые будут возведены в сотрудничестве с частными инвесторами;
  • максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и составит от 0,023 до 0,133 евро за километр;
  • в министерстве также уже определились с первыми 6 трассами, которые планируют отдать инвестору.
По материалам Корреспондент.net
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