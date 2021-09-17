General Motors анонсировала систему помощи водителю Ultra Cruise

Компания General Motors поделилась информацией о своей технологии помощи водителю «свободные руки» следующего поколения. Новая система под названием Ultra Cruise использует ряд сенсоров, таких как камеры, радары и лидар, для управления рулевым колесом, ускорением и торможением.

General Motors заявляет, что систему Ultra Cruise можно использовать на 2 млн миль (3,2 млн км) дорог с твёрдым покрытием и в «95%» сценариев вождения. Компания пока не уточняет, какие именно модели автомобилей получат новую систему. Пока что она ограничивается лишь заявлением о том, что в 2023 году система будет доступна в небольшом количестве автомобилей премиум-класса.

Анонс Ultra Cruise состоялся в рамках двухдневного ежегодного мероприятия для инвесторов. Во время этого мероприятия GM также рассказала о своём плане удвоить выручку к 2030 году, поскольку она стремится стать компанией-разработчиком программного обеспечения в дополнение к производству автомобилей.

Система помощи водителю GM ADAS (advanced driver-assist system) Super Cruise уже доступна на рынке и получила высокую оценку. Компания заявляет, что Super Cruise будет «сосуществовать» с Ultra Cruise, причем первая будет доступна для более «массовых» автомобилей, а вторая – для премиальных моделей. GM не уточнила цену, которую клиенты должны будут заплатить за добавление Ultra Cruise в качестве опции для своих автомобилей.

Отмечается, что на момент запуска система Ultra Cruise будет охватывать «более» 2 млн миль (3,2 млн км) дорог с твёрдым покрытием в США и Канаде с возможностью расширения в будущем до более чем 3,4 млн миль (5,5 млн км). Президент GM Марк Ройсс заявил, что Ultra Cruise сможет справиться с «городскими и сельскими» дорогами, будет распознавать знаки остановки, светофоры и других сложности, с которыми сейчас не может справиться Super Cruise.

Главный инженер GM Джейсон Дитман заявил, что «водители смогут без помощи рук проезжать практически по каждой асфальтированной дороге, включая городские улицы, улицы микрорайонов и сельские дороги с твердым покрытием». Он охарактеризовал Ultra Cruise как «функцию следования по маршруту», которая поддерживает интервал и соблюдает ограничения скорости.

Ultra Cruise также будет поддерживать смену полосы движения (автоматическую и по требованию), повороты влево и вправо, сможет избегать близких объектов и позволит осуществлять парковку на проезжей части возле жилых домов.

Однако Ultra Cruise не сможет справиться со всеми дорожными ситуациями. В качестве примера сложных дорожных условий Джейсон Дитман привёл перекрёсток с круговым движением. Если система выявит ситуацию, в которой требуется участие водителя, она будет информировать об этом световой полосой на рулевом колесе, тактильной обратной связью и голосовыми уведомлениями.