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В Киеве появятся 12 перехватывающих паркингов на 3,5 тыс. авто

В Киеве появятся 12 перехватывающих паркингов на 3,5 тыс. авто

Киев создает систему перехватывающих паркингов. Продолжается работа над первой очередью – из 12 паркингов на почти 3,5 тысячи авто. 5 из этих паркингов уже работают.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время презентации основных направлений концепции транспортной и парковочной политики Киева.

«Для того чтобы люди, которые приезжают в том числе из пригородов, более охотно пользовались общественным транспортом, мы создаем перехватывающие паркинги. Прежде всего, мы обустраиваем их на въездах в город. Уже работают 5 таких паркингов. – На Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, на проспекте Глушкова, на Сырце. Мы ищем и поощряем инвесторов для возведения паркингов», – сказал Виталий Кличко.

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Кроме обустройства мест для парковки на улицах, город продолжит строительство паркингов – подземных и многоуровневых наземных. И уже несколько таких проектов были успешно реализованы.

Он также отметил, что по статистике треть автомобилей, которые стоят в пробках – это те, которые ищут паркоместо. Проблему создают машины, хаотично припаркованные в неположенных местах – вдоль дорог, на полосах общественного транспорта, некоторые – даже на второй полосе движения.

«А особо «талантливые» умудряются залезть на часть тротуара – даже там, где есть сферы или столбики. Припаркованные с нарушением авто не дают нормально проехать другим автомобилям, скорым, спецавто экстренных служб. Они мешают пешеходам на переходах и тротуарах, мешают вовремя убирать улицы от грязи и снега. Единственный эффективный метод борьбы с этим – эвакуация автомобилей нарушителей», – подчеркнул Виталий Кличко.

Также Виталий Кличко напомнил, что город начал устанавливать ограничительные полусферы и столбики, чтобы предотвратить парковки на тротуарах и пешеходных зонах.

На многих улицах, преимущественно в центре, уже защитили более 80 километров тротуаров. На въездах в пешеходные зоны устанавливают также боларды.

По материалам Finance.UA
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