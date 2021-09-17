0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

АРМА продало арестованного имущества на 200 млн грн

АРМА продало арестованного имущества на 200 млн грн

Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), реализовало арестованные активы на более 200 млн грн.

В целом с 2017 года на средства от продажи активов, размещенные на депозитном счете АРМА в государственном банке, за это время начислено более 37 млн грн в виде процентов.

Наибольшая сумма от реализации получена в 2019 году – 175 млн грн, тогда как в течение двух последних лет совокупно от продажи поступило около 25 млн грн.

Таким образом сейчас преимущественным способом управления арестованными активами является передача их компаниям для коммерческого использования.

Указанные средства вместе с процентами являются потенциальным доходом госбюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным владельцам. Таким образом, продажа имущества является эффективным способом сохранения стоимости активов во время их ареста.

Среди реализованного на торгах имущества – транспортные средства, земельные участки, корпоративные права, зерно, песок, удобрения, ткани и тому подобное.

Важно отметить, что управление имуществом путем его реализации на торгах не является отчуждением активов у физических и юридических лиц – до завершения уголовного производства средства от продажи являются их законной собственностью.

Вместе с тем, 1 ноября вступают в силу изменения в закон об АРМА, которыми предусмотрен ряд важных новаций в сфере реализации активов:

  • прерогатива определения способа управления – передача предпринимателям или реализация – будет принадлежать только суду;
  • согласно законодательным изменениям, реализации будет подлежать только движимое имущество, которое быстро портится, быстро теряет стоимость или расходы на хранение которого в течение года превышают половину его стоимости;
  • продажа объектов недвижимости будет возможна только с согласия собственника или после обвинительного приговора суда и конфискации актива.
По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.