АРМА продало арестованного имущества на 200 млн грн

Национальное агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), реализовало арестованные активы на более 200 млн грн.

В целом с 2017 года на средства от продажи активов, размещенные на депозитном счете АРМА в государственном банке, за это время начислено более 37 млн грн в виде процентов.

Наибольшая сумма от реализации получена в 2019 году – 175 млн грн, тогда как в течение двух последних лет совокупно от продажи поступило около 25 млн грн.

Таким образом сейчас преимущественным способом управления арестованными активами является передача их компаниям для коммерческого использования.

Указанные средства вместе с процентами являются потенциальным доходом госбюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным владельцам. Таким образом, продажа имущества является эффективным способом сохранения стоимости активов во время их ареста.

Среди реализованного на торгах имущества – транспортные средства, земельные участки, корпоративные права, зерно, песок, удобрения, ткани и тому подобное.

Важно отметить, что управление имуществом путем его реализации на торгах не является отчуждением активов у физических и юридических лиц – до завершения уголовного производства средства от продажи являются их законной собственностью.

Вместе с тем, 1 ноября вступают в силу изменения в закон об АРМА, которыми предусмотрен ряд важных новаций в сфере реализации активов:

прерогатива определения способа управления – передача предпринимателям или реализация – будет принадлежать только суду;

согласно законодательным изменениям, реализации будет подлежать только движимое имущество, которое быстро портится, быстро теряет стоимость или расходы на хранение которого в течение года превышают половину его стоимости;