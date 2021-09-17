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На украинских дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

На украинских дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

С пятницы, 8 октября, в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.

«С 8 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — сказано в сообщении первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

По его словам, количество комплексов автофиксации увеличится до 178.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • просп. Свободы, 120/25, направление прибора ул. Бойко.

г. Ивано-Франковск (5 приборов контроля «КАСКАД»):

  • ул. Крихивецкая, 216 направление прибора ул. Вишневая;
  • ул. Галицкая, 144 направление прибора въезд в город;
  • ул. Тисменицкая, 311 направление прибора въезд в город;
  • ул. Евгения Коновальца, 320 направление прибора ул. Светлая;
  • ул. Евгения Коновальца, 411 направление прибора ул. Довбуша.

г. Тернополь (4 прибора контроля «КАСКАД»):

  • просп. Злуки, 45-Б направление прибора ул. Богдана Лепкого;
  • просп. Злуки, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе;
  • ул. Протасевича, 8 направление прибора просп. Степана Бандеры;
  • ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул. Карпенко.

г. Кропивницкий (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • ул. Габдрахманова, 35-А направление прибора ул. Шатила;
  • ул. Габдрахманова, 50 направление прибора ул. Ивана Олинского.

г. Николаев (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • просп. Центральный, 160 направление прибора Херсонское шоссе.

г. Сумы (5 приборов контроля «КАСКАД»):

  • ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направления прибора ул. Люблинская;
  • ул. Харьковская, 96 направление прибора ул. Сергея Табалы;
  • ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора ул. Гагарина;
  • ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора площадь Независимости;
  • ул. Героев Крут, 20 направление прибора ул. Ивана Харитоненко.

г. Белая Церковь (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление прибора ул. Короленко;
  • ул. Леваневского, 48 направление прибора ул. Некрасова.

Справка Finance.ua:

  • за превышение скорости в Украине могут оштрафовать на 340 грн (более 20 км/ч) или на 1,7 тыс. грн (более 50 км/ч). За нарушение правил движения на полосе для общественного транспорта грозит штраф в размере 680 грн.

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По материалам Finance.UA
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