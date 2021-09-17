На украинских дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

С пятницы, 8 октября, в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.
«С 8 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — сказано в сообщении первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.
По его словам, количество комплексов автофиксации увеличится до 178.
Расположение приборов:
г. Кременчуг (1 прибор контроля «КАСКАД»):
г. Ивано-Франковск (5 приборов контроля «КАСКАД»):
г. Тернополь (4 прибора контроля «КАСКАД»):
г. Кропивницкий (2 прибора контроля «КАСКАД»):
г. Николаев (1 прибор контроля «КАСКАД»):
г. Сумы (5 приборов контроля «КАСКАД»):
г. Белая Церковь (2 прибора контроля «КАСКАД»):
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