Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

Лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Он будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на этот маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Для полетов в Венецию Ryanair будет использовать основной аэропорт Марко Поло. Он расположен в 13 км от города.

Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:

Венеция 15:50 → Одесса 19:10, четверг

Венеция 18:20 → Одесса 21:40, воскресенье

Одесса 19:45 → Венеция 21:05, четверг

Одесса 22:15 → Венеция 23:35, воскресенье

Венеция станет четвертым по счету итальянским направлением Ryanair из Одессы. Лоукостер также продает авиабилеты в Рим, Бергамо рядом с Миланом и Болонью.

Авиабилеты из Одессы в Италию предлагает лоукостер Wizz Air. Его маршрутная сеть практически идентична той, что заявлена Ryanair. Отличие заключается в том, что для полетов в Милан Wizz Air использует основной аэропорт Мальпенса, а для полетов в Венецию — бюджетный аэропорт Тревизо в 40 км от города.