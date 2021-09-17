0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

Ryanair открывает прямой рейс из Одессы в Венецию

Лоукостер Ryanair с 27 марта 2022 года откроет прямой рейс Одесса-Венеция. Он будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания уже начала продажу авиабилетов на этот маршрут. Перелеты можно забронировать по цене от 28 евро в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади.

По самому низкому тарифу Value пассажир может взять с собой в салон самолета один предмет с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Для полетов в Венецию Ryanair будет использовать основной аэропорт Марко Поло. Он расположен в 13 км от города.

Расписание рейсов Венеция-Одесса-Венеция Ryanair:

Венеция 15:50 → Одесса 19:10, четверг
Венеция 18:20 → Одесса 21:40, воскресенье
Одесса 19:45 → Венеция 21:05, четверг
Одесса 22:15 → Венеция 23:35, воскресенье
Венеция станет четвертым по счету итальянским направлением Ryanair из Одессы. Лоукостер также продает авиабилеты в Рим, Бергамо рядом с Миланом и Болонью.

Авиабилеты из Одессы в Италию предлагает лоукостер Wizz Air. Его маршрутная сеть практически идентична той, что заявлена Ryanair. Отличие заключается в том, что для полетов в Милан Wizz Air использует основной аэропорт Мальпенса, а для полетов в Венецию — бюджетный аэропорт Тревизо в 40 км от города.

По материалам Avianews.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.