«Энергоатом» сообщил об аресте своих счетов

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета НАЭК «Энергоатом» на основании исполнительного производства из-за долга в более 127 млн ​​грн.

Об этом говорится в заявлении на сайте «Энергоатома».

Как сообщается, исполнительная служба наложила арест на счета «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное украинско-американское предприятие с иностранными инвестициями Укрэлектроват» в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет 2,5 млн грн, отметили в компании.

«Считаем, что скоординированная деятельность ЗАО СП „Укрэлектроват“ и представителей Государственной исполнительной службы по блокированию счетов „Энергоатома“ и списанию несуществующих долгов в пользу компании, которая выкупила эти долги у российской компании АО „ТВЭЛ“, в этот сложный для страны период должно рассматриваться руководством государства как целенаправленная диверсия», — говорится в сообщении.

Предприятие просит власти Украины вмешаться в ситуацию.

«Энергоатом обратился в государственные органы власти и правоохранительные органы с требованием недопущения грабительского списания средств со счетов и защиты прав стратегического государственного предприятия», — добавили в компании.

Справка Finance.ua: