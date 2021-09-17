«Энергоатом» сообщил об аресте своих счетов

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета НАЭК «Энергоатом» на основании исполнительного производства из-за долга в более 127 млн грн.
Об этом говорится в заявлении на сайте «Энергоатома».
Как сообщается, исполнительная служба наложила арест на счета «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное украинско-американское предприятие с иностранными инвестициями Укрэлектроват» в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет 2,5 млн грн, отметили в компании.
«Считаем, что скоординированная деятельность ЗАО СП „Укрэлектроват“ и представителей Государственной исполнительной службы по блокированию счетов „Энергоатома“ и списанию несуществующих долгов в пользу компании, которая выкупила эти долги у российской компании АО „ТВЭЛ“, в этот сложный для страны период должно рассматриваться руководством государства как целенаправленная диверсия», — говорится в сообщении.
Предприятие просит власти Украины вмешаться в ситуацию.
«Энергоатом обратился в государственные органы власти и правоохранительные органы с требованием недопущения грабительского списания средств со счетов и защиты прав стратегического государственного предприятия», — добавили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимума10 ч. назад - 1345 8
Шмыгаль рассказал о строительстве первого автобана в Украине4 ч. назад - 835 3
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 4146 3
В Украине анонсировали первые тендеры по 5G7 ч. назад - 288 2
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации12 ч. назад - 3130 2
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации12 ч. назад - 3130 2
Лопнул «биржевой пузырь»: почему цены на газ в Европе резко обвалились5 ч. назад - 2956 1
Рынок труда в сентябре: средняя зарплата, топовые сферы деятельности и профессии13 ч. назад - 2012
В Украине заработали новые правила раскрытия банковской тайны10 ч. назад - 1834
Новые правила оформления субсидий: Музыченко сообщил, кто не получит5 ч. назад - 1659
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2490 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 656 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2046 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1545 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1302 5