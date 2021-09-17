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«Энергоатом» сообщил об аресте своих счетов

«Энергоатом» сообщил об аресте своих счетов

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета НАЭК «Энергоатом» на основании исполнительного производства из-за долга в более 127 млн ​​грн.

Об этом говорится в заявлении на сайте «Энергоатома».

Как сообщается, исполнительная служба наложила арест на счета «Энергоатома» в пользу ЗАО «Совместное украинско-американское предприятие с иностранными инвестициями Укрэлектроват» в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет 2,5 млн грн, отметили в компании.

«Считаем, что скоординированная деятельность ЗАО СП „Укрэлектроват“ и представителей Государственной исполнительной службы по блокированию счетов „Энергоатома“ и списанию несуществующих долгов в пользу компании, которая выкупила эти долги у российской компании АО „ТВЭЛ“, в этот сложный для страны период должно рассматриваться руководством государства как целенаправленная диверсия», — говорится в сообщении.

Предприятие просит власти Украины вмешаться в ситуацию.

«Энергоатом обратился в государственные органы власти и правоохранительные органы с требованием недопущения грабительского списания средств со счетов и защиты прав стратегического государственного предприятия», — добавили в компании.

Справка Finance.ua:

  • по данным экспертов StateWatch, компания «Энергоатом» завершила 2020 год с убытком почти в 5 млрд грн. По результатам первого полугодия 2021 года компания получила 1 млрд 123,6 млн грн прибыли.
По материалам Слово и Дело
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