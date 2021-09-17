В Европе назвали решение энергетического кризиса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен видит решение энергетического кризиса в переходе на зеленую энергетику.
Об этом она заявила в четверг, 7 октября, на европейском форуме по устойчивым инвестициям.
«Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе — урегулирование роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашего „зеленого соглашения“, чтобы оно стало энергетически независимым», — сказала она.
В свою очередь, еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес заявила, что газовый кризис в Европе грозит социальными и политическими потрясениями в ЕС.
По ее словам, у правительств стран ЕС «есть все возможности оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке».
Как сообщалось, в Еврокомиссии считают, что цены на газ будут высокими всю зиму, а снижение ожидается с весны.
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