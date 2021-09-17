Realme 8i готовится выйти на европейский рынок

Месяц назад Realme представила смартфон Realme 8i для индийского рынка. В этом месяце он доберётся до Европы.
Об этом рассказал вице-президент компании на своей странице в Twitter.
В продажу Realme 8i поступит уже 14 октября, став, как утверждает компания, первым смартфоном в Европе на основе SoC MediaTek Helio G96. Какая цена будет выставлена на Realme 8i в Европе, пока неясно. В Индии он стоит около 155 евро. При этом другие модели линейки Realme 8 в Европе стоят примерно столько же, сколько и в Индии, а порой даже немного меньше.
Напомним, смартфон, помимо той самой SoC Helio G96, располагает 120-герцевым экраном, 50-мегапиксельной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч.
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