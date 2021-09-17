Минэкономики предлагает по-новому рассчитывать зарплаты работников госсектора

Министерство экономики разработало План мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Проект распоряжения Кабмина уже направили на согласование причастным центральным органам исполнительной власти.
Finance.ua как портал, который следит за уровнем зарплат в Украине, рассказывает, какие изменения предусматривает механизм от Минэкономики.
Зачем это? Документ создан для того, чтобы реформировать системы оплаты труда в государственном секторе.
Авторы предлагают ввести единые подходы к формированию этой системы оплаты труда и обеспечения конкурентной зарплаты в государственном секторе. Таким образом, говорят в Минэкономики, можно повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики.
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Каких зарплат ожидать? По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, увеличат заработные платы, в частности, для врачей, учителей как минимум до 13,5 – 15 тыс. грн – для работников низшей квалификационной категории, а для работников более высокой квалификации – до 20 тыс. грн и выше.
Что предусмотрено документом:
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