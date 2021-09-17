Минэкономики предлагает по-новому рассчитывать зарплаты работников госсектора

Министерство экономики разработало План мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Проект распоряжения Кабмина уже направили на согласование причастным центральным органам исполнительной власти.

Finance.ua как портал, который следит за уровнем зарплат в Украине, рассказывает, какие изменения предусматривает механизм от Минэкономики.

Зачем это? Документ создан для того, чтобы реформировать системы оплаты труда в государственном секторе.

Авторы предлагают ввести единые подходы к формированию этой системы оплаты труда и обеспечения конкурентной зарплаты в государственном секторе. Таким образом, говорят в Минэкономики, можно повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики.

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Каких зарплат ожидать? По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, увеличат заработные платы, в частности, для врачей, учителей как минимум до 13,5 – 15 тыс. грн – для работников низшей квалификационной категории, а для работников более высокой квалификации – до 20 тыс. грн и выше.

Что предусмотрено документом:

повысить общий уровень зарплаты работников отдельных отраслей бюджетной сферы, чтобы приблизить его к уровню в частном секторе и экономике в целом;

усилить роль устойчивой доли (должностного оклада) в структуре заработных плат, в том числе через поэтапное повышение размера ставки работника 1-го тарифного разряда ЕТС до величины 70% размера минимальной заработной платы;

повысить престиж и мотивацию работников к работе в бюджетных отраслях экономики через обеспечение справедливой и обоснованной дифференциации размеров должностных окладов и междолжностных соотношений в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда, требований образовательно-квалификационного уровня должности;

внедрить единые подходы и изменить систему регулирования оплаты труда работников, задачи, функции и полномочия которых являются аналогичными работникам других государственных органов одинакового уровня юрисдикции, ответственности, которые выполняют одинаковую по сложности и функциональным признакам работу;

ввести единый механизм определения окладов по воинским званиям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и окладов полицейских по специальным званиям.

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