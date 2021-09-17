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Toyota Corolla получила спортивную версию

Toyota Corolla получила спортивную версию

Линейку Toyota Corolla 2022 пополнила новая лимитированная версия Nurburgring Edition. Доплата за нее составляет 915 долларов по сравнению со стандартной Corolla.

Представили седан в Таиланде, где он продается как Toyota Corolla Altis. Специальную версию посвятили успеху заводской команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в 24-часовой гонке на Нюрбургринге — она заняла первое место в классе Super Production 3.

Новая Toyota Corolla Altis Nurburgring Edition узнается по более агрессивными бамперам, увеличенным передним воздухозаборникам и обвесам. На крышке багажника появился спойлер, а боковины украсили логотипами в виде трассы Нюрбургринга.


Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla остался без изменений, двигатели также стандартные. Седан предлагают с 1,8-литровой 140-сильной бензиновой четверкой и гибридной установкой мощностью 122 л. с.

Впрочем, инженеры Toyota Gazoo Racing сделали педаль газа более чувствительной. Кроме того, установлены более жесткие пружины подвески.


Фото: Toyota

По материалам Фокус
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