Toyota Corolla получила спортивную версию

Линейку Toyota Corolla 2022 пополнила новая лимитированная версия Nurburgring Edition. Доплата за нее составляет 915 долларов по сравнению со стандартной Corolla.

Представили седан в Таиланде, где он продается как Toyota Corolla Altis. Специальную версию посвятили успеху заводской команды Toyota Gazoo Racing Team Thailand в 24-часовой гонке на Нюрбургринге — она заняла первое место в классе Super Production 3.

Новая Toyota Corolla Altis Nurburgring Edition узнается по более агрессивными бамперам, увеличенным передним воздухозаборникам и обвесам. На крышке багажника появился спойлер, а боковины украсили логотипами в виде трассы Нюрбургринга.



Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla остался без изменений, двигатели также стандартные. Седан предлагают с 1,8-литровой 140-сильной бензиновой четверкой и гибридной установкой мощностью 122 л. с.

Впрочем, инженеры Toyota Gazoo Racing сделали педаль газа более чувствительной. Кроме того, установлены более жесткие пружины подвески.



Фото: Toyota