Dragon Capital увеличил активы фондов под управлением до $800 млн

Инвестиционная компания Dragon Capital в настоящее время управляет фондами общей стоимостью активов около $ 800 млн по сравнению с примерно $ 700 млн на начало этого года, сообщил основатель и гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

«Продолжаем привлекать инвесторов в фонды, которые создаем. После EVF (Europe Virgin Fund — ред.) мы создали DCNUF (Dragon Capital New Ukraine Fund) и еще три фонда для недвижимости. Везде у нас соинвесторы. Мы сами этими фондами управляем и вкладываем туда свои деньги», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Фиала уточнил, что доля средств Dragon Capital в каждом из указанных фондов — от 35% до 51% денег, что позволяет другим инвесторам намного более комфортно принимать решение о вложении средств.

Глава Dragon Capital также сообщил о планах компании оставаться частной. «IPO или привлечение инвестора именно в холдинг Dragon Capital не планируем. Продолжаем привлекать инвесторов в фонды, которые создаем», — отметил он, добавив, что Украина остается основным рынком для инвестирования.

По словам Фиалы, в условиях отсутствия в Украине верховенства права и неразвитого фондового рынка Dragon Capital больше фокусируется не на портфельных инвестициях, а на инвестициях, где она выступает мажоритарным акционером — и в private equity, и в real estate. «У нас существенно больше ресурсов, и физических, и денежных, сфокусировано именно на прямых инвестициях, а не на трейдинге и брокеридже», — констатировал инвестбанкир.

Комментируя последние сделки вне сектора недвижимости, в частности покупку у международной группы IDS Borjomi International производителя минеральной воды под ТМ «Трускавецкая» ООО «Аква-Эко», Фиала сообщил, что эта компания была выставлена на продажу и куплена после достаточно длительных переговоров. По его словам, компания еще с начала 2000-х следила за этим рынком, а в настоящее время имеет партнера с большим опытом в этой сфере, который пока еще не вошел в число акционеров «Аква-Эко».

«Это похоже на историю с банком (недавно Dragon Capital совместно с экс-главой Альфа-Банка Иваном Свитеком приобрел Юнекс-Банк. — Ред.), когда есть синергия нас и профильного соинвестора, который в перспективе будет миноритарным акционером и соуправляющим партнером этого проекта», — пояснил глава инвесткомпании.

Он подтвердил, что Dragon Capital по-прежнему не планирует входить в активы в растениеводстве. «Если бы рынок был более либеральным, мы бы рассматривали вариант покупки сельхозземли и партнерства с фермерами. Они были бы заинтересованы привлечь нас как финансового инвестора. Мы купили бы землю и сдавали бы им на 20 лет в аренду. Но в том виде, в котором этот закон был принят, для нас он не очень привлекателен», — добавил Фиала.

Он также указал, что подумывает об инвестициях в недра, однако в этом секторе по-прежнему остается много рисков, связанных с госрегулированием. В связи с этим Фиала напомнил, что Dragon Capital по-прежнему привержена инвестициям в отрасли, «где есть меньше пересечения с госрегулированием и с чиновниками, где меньше рисков».

Он также сообщил, что у инвестиционно-банковского отдела компании сейчас много задач по M&A: сельское хозяйство, IT и другие отрасли, а также и по еврооблигациям. «Планируем в ближайшее время поучаствовать еще в одном размещении еврооблигаций. Планов и задач в этом направлении сейчас много», — отметил глава Dragon Capital.