Компания Apple вводит новое правило для приложений в App Store. Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учетной записи.

Об этом сообщается на сайте разработчиков Apple.

С 31 января 2022 года компания не будет публиковать программы, в которых нет возможности удалить свою учетную запись.

Компания рекомендует пользователям знакомиться с требованиями любого устанавливаемого приложения и списками разрешений, которые оно запрашивает.

Со следующего года все сервисы, которые хотят появиться в App Store, должны будут помимо возможности создать аккаунт добавить способ его удаления. В противном случае программа не появится в магазине.