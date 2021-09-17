Работа в Украине: тенденции осени

В начале октября в системе насчитывалось 104,776 вакансий и 3,306,044 резюме, такие данные наводит портал по трудоустройству Work.ua. Finance.ua, который заботится о ваших кошельках, узнал подробнее, какую зарплату предлагают.

За сентябрь прибавилось 8,973 новых вакансии и 89,044 резюме.

После всплеска предложений, который был в начале месяца, количество вакансий начало постепенно уменьшаться, тогда как соискатели продолжали активно искать работу, постепенно понижая свои запросы.

Средняя зарплата. снизилась с 15 130 тыс грн до 14,930 грн, это меньше на 200 грн.

Согласно вакансиям работодателей — подросла с 13 512 до 13 884 грн, плюс 372 грн.

20% украинцев получают от 10 до 13 тысяч гривен;

18,3% получают немного меньше — от 7 до 10 тысяч гривен;

19,5% получают от 13 до 16 тысяч. Суммарно, это более половины украинцев.

Еще немногим более четверти сотрудников (28%) получают заработную плату, превышающую 16 тысяч и достигающую 28 тыс. грн. Еще 8,3% получают от 28 до 46,7 тысяч, и всего 5,5% (согласно вакансиям, размещаемым на портале Work.ua) получают самый низкий уровень оплаты труда — до 7 тысяч гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя зарплата в Украине сейчас выше $ 500 долларов. «Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $ 800−900, а минимальную — на уровне $ 700», — подчеркнул он.

Еще в июне этого года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов — тогда она составила 14 313 грн (или $ 525).