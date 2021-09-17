Microsoft выпустила мороженое, которое похоже на обои Bloom в Windows 11 (фото)

Мicrosoft совместно с компанией Mikey Likes It Ice Cream выпустила свое мороженое Bloomberry, которое похоже на обои Bloom в Windows 11. Лимитированную версию десерта бесплатно раздали в Нью-Йорке, пишет The Verge.
Черничное мороженое раздавали в двух районах города: Ист-Виллидж и Гарлем. Любой желающий мог забрать его в рожке или картонном стаканчике. Раздача проходила до тех пор, пока все запасы лакомства не закончились.
Помимо десерта обои Bloom украсили рекламные экраны Таймс-сквер.
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