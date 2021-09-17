В США разработали прототип робота-дрона, который ходит и летает (видео)

Инженеры из Калифорнийского технологического института (США) разработали прототип робота-дрона Leonardo (LEO).
Об этом сообщает Gizmodo.
По словам разработчиков, LEO может не только ходить по земле как обычный двуногий робот, но и имеет возможность летать, выполняя таким образом функцию дрона.
Отмечается, что в будущем полноценная версия LEO может быть задействована для выполнения сложных или опасных для людей работ, таких как проверка и ремонт поврежденной инфраструктуры, установление нового оборудования в труднодоступных местах или посещение стихийных бедствий и мест, где произошли аварии на производстве.
В конце концов, подобный LEO робот мог бы даже транспортировать деликатное оборудование на поверхность Марса.
Также робот-дрон можно будет использовать в сфере обороны.
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