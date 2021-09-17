В США разработали прототип робота-дрона, который ходит и летает (видео)

Инженеры из Калифорнийского технологического института (США) разработали прототип робота-дрона Leonardo (LEO).

Об этом сообщает Gizmodo.

По словам разработчиков, LEO может не только ходить по земле как обычный двуногий робот, но и имеет возможность летать, выполняя таким образом функцию дрона.

Отмечается, что в будущем полноценная версия LEO может быть задействована для выполнения сложных или опасных для людей работ, таких как проверка и ремонт поврежденной инфраструктуры, установление нового оборудования в труднодоступных местах или посещение стихийных бедствий и мест, где произошли аварии на производстве.

В конце концов, подобный LEO робот мог бы даже транспортировать деликатное оборудование на поверхность Марса.

Также робот-дрон можно будет использовать в сфере обороны.