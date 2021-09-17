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В Украине реализуют первый проект по производству водорода

В Украине реализуют первый проект по производству водорода

В Украине реализуется проект по производству 100 МВт водорода в год.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время VII Киевского международного экономического форума.

«Уже есть первые шаги. Бизнес отреагировал, и есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Такой проект уже строится», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина является одной из немногих стран, которые имеют потенциал для массового производства водорода. Развитие этого направления будет одной из государственных стратегий, наравне с развитием других возобновляемых источников энергии.

Шмыгаль сообщил, что Украина подписала все необходимые соглашения для Green Deal. Так, по Парижскому соглашению государство взяло на себя цель сократить выбросы углерода на 65% по сравнению с 1990 годом.

«Украина требует для этого значительных инвестиций. По нашим подсчетам — 10 млрд долларов ежегодно в течение 10 лет», — отметил чиновник.

По его словам, такие инвестиции можно привлечь с помощью международных партнеров.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что для Нафтогаза выставлена цель увеличить собственную добычу газа минимум на 10% в этом и следующем году, что является шагом к увеличению энергонезависимости Украины.

Как сообщалось, четыре оператора газотранспортных систем Европы, в том числе и ООО «Оператор ГТС Украины», объединили усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу. 22 августа 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики.

ООО «Оператор ГТС Украины» на сегодня проводит теоретический анализ транспортировки водорода украинской ГТС; такой проект потребует миллиардных инвестиций в модернизацию оборудования.

«Зеленый» водород является компонентом Green Deal в переходе от традиционных источников энергии к полной их замене на возобновляемые источники. Этот процесс может длиться до 25 лет. Необходимые капиталовложения в такой переход оцениваются для Украины минимум в 100 млрд долларов.

По материалам Укринформ
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