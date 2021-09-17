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Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зиму

Рекордные цены на газ: каковы перспективы Украины на зиму

В последние недели не проходит и дня без сообщений об очередном побитии ценового рекорда на газовом рынке Европы. Так, 6 октября стоимость газа на нидерландском хабе TTF приблизилась к 2 тыс. долл. за тысячу кубометров.

В текущей динамично развивающейся ситуации невозможно сделать точный прогноз по дальнейшему влиянию газовых цен на экономику нашей страны. Понятно, что это влияние негативно отразится на газоемких отраслях промышленности — электро- и теплоэнергетике.

Сможем ли мы пройти отопительный сезон без существенных финансовых потерь?

Правительство Украины уверяет, что цены на тепло и горячую воду не повысятся. Для этого с «Нафтогазом Украины» и Ассоциацией городов подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки населению тепловой энергии и горячей воды.

Согласно этому документу, местная власть обязуется не поднимать тарифы, а центральная — обеспечить финансовую поддержку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону на 90%, подземные хранилища газа заполнены на 60% до отметки в 18,5 млрд кубометров, и этого вполне достаточно.

В то же время слышатся и некоторые тревожные звоночки, навевающие сомнения относительно беспроблемного прохождения зимы. Первый из них связан не с газом, а с углем. План накопления этого энергоносителя, утвержденный Министерством энергетики, сорван.

По состоянию на 4 октября на складах ТЭС всего 713 тыс. тонн угля, что в 3,55 раза меньше запланированного. В то же время запасы уменьшаются, а 18 блоков теплоэлектростанций не работают из-за отсутствия топлива. Не будет угля, не хватит и газа.

«Нафтогазу» все же не хватает 4 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, а также у компании нет денег на его покупку по нынешним ценам.

Поэтому правительство решило передать «Нафтогазу» 51 млрд гривен в качестве компенсации за анбандлинг. Причем 48 млрд из этой суммы должен уплатить «Оператор газотранспортной системы Украины». Сможет ли наш газовый монополист приобрести на эту сумму недостающий ресурс — большой вопрос.

Читайте подробнее о ценах на газ в материале — Рекордные цены на газ. Что с ними не так, и как это влияет на Украину?

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на утро 7 октября цены на фьючерсы на газ в странах Европы резко снизились после стремительного подорожания до почти $ 2000 за тысячу кубометров, которое произошло накануне. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные европейской биржей ICE.
  • Сообщается, что цена на газ продолжает падать и уже опустилась ниже $ 1000 долларов за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних итогов цена уже опускалась до $ 973.
По материалам Finance.UA
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