0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Межбанк: стоит ли ждать новый обвал валютных котировок

Межбанк: стоит ли ждать новый обвал валютных котировок

Четверг на валютном рынке пройдет очень интересно.

С одной стороны – вчера, несмотря на две интервенции Нацбанка – доллар снова просел, хотя и незначительно – до отметки 26,37/26,39 гривен. Предложение по прежнему превышало спрос, но среди покупателей были уже замечены и те крупные игроки, кто до этого момента ждал “дна” по курсу. Это говорит о том, что они не уверены в дальнейшем существенном проседании курса и поэтому закрывали свои сделки в среду.

С другой стороны – следующий понедельник, 11 октября – нерабочий в США (отмечают День Колумба) и украинский межбанк будет работать на ТОМе по доллару. С учетом еще и того, что потом будет 4 выходных в Украине – с 14 по 17 число – у компаний достаточно мало времени для закрытия своих текущих операций на валютном рынке. Поэтому сегодня и завтра клиенты будут спешить провести свои сделки на межбанке и это как увеличит статистику торгов, так и создаст определенный дисбаланс спроса и предложения на торгах.

По прежнему у бизнеса ощущается дефицит гривны и это стимулирует экспортеров к активной распродаже валюты на межбанке, но и импортеры постепенно начали увеличивать свои покупки. Как и все дни этой недели – сегодняшние торги пройдут в противостоянии курсовых интересов крупных игроков, а Нацбанку снова придется выходить на рынок с интервенциями. Его ценники останутся главным курсовым “маяком” для всех клиентов и банков.

В настоящее время именно НБУ поддерживает своими интервенциями валютные котировки и не допускает этими действиями значительного обвала курса доллара даже в моменты серьезных превышений предложения валюты над спросом. Этой же тактики он будет придерживаться и сегодня.

По нашим расчетам сегодня объем операций на торгах будет находиться в пределах до $200 млн при заключении до 590-660 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозам7 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,25 – 26,45 грн, евро — коридор 30,30 – 30,60 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,31 / 26,33
евро – 30,41 / 30,44

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.