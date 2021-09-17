Межбанк: стоит ли ждать новый обвал валютных котировок

Четверг на валютном рынке пройдет очень интересно.
С одной стороны – вчера, несмотря на две интервенции Нацбанка – доллар снова просел, хотя и незначительно – до отметки 26,37/26,39 гривен. Предложение по прежнему превышало спрос, но среди покупателей были уже замечены и те крупные игроки, кто до этого момента ждал “дна” по курсу. Это говорит о том, что они не уверены в дальнейшем существенном проседании курса и поэтому закрывали свои сделки в среду.
С другой стороны – следующий понедельник, 11 октября – нерабочий в США (отмечают День Колумба) и украинский межбанк будет работать на ТОМе по доллару. С учетом еще и того, что потом будет 4 выходных в Украине – с 14 по 17 число – у компаний достаточно мало времени для закрытия своих текущих операций на валютном рынке. Поэтому сегодня и завтра клиенты будут спешить провести свои сделки на межбанке и это как увеличит статистику торгов, так и создаст определенный дисбаланс спроса и предложения на торгах.
По прежнему у бизнеса ощущается дефицит гривны и это стимулирует экспортеров к активной распродаже валюты на межбанке, но и импортеры постепенно начали увеличивать свои покупки. Как и все дни этой недели – сегодняшние торги пройдут в противостоянии курсовых интересов крупных игроков, а Нацбанку снова придется выходить на рынок с интервенциями. Его ценники останутся главным курсовым “маяком” для всех клиентов и банков.
В настоящее время именно НБУ поддерживает своими интервенциями валютные котировки и не допускает этими действиями значительного обвала курса доллара даже в моменты серьезных превышений предложения валюты над спросом. Этой же тактики он будет придерживаться и сегодня.
По нашим расчетам сегодня объем операций на торгах будет находиться в пределах до $200 млн при заключении до 590-660 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозам7 октября будут в пределах: доллар — коридор 26,25 – 26,45 грн, евро — коридор 30,30 – 30,60 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,31 / 26,33
евро – 30,41 / 30,44
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