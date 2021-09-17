Угроза дефолта в США: Байден хочет обсудить ситуацию с главами ведущих компаний

Президент США встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны. В частности, они должны обсудить вопрос о повышении уровня государственного долга.

Во время встречи Президент США постарается подчеркнуть, что любая задержка с поднятием потолка госдолга увеличивает риск дефолта, говорится в сообщении.

Одна из целей Байдена — повлиять на республиканцев, блокирующих в Конгрессе проект закона по повышению лимита государственного долга.

В частности на встрече будут главы финансовых корпораций и банков — Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и другие гендиректора.

Также будет присутствовать глава Минфина США Джанет Йеллен. Кстати, по словам Йеллен, у Конгресса осталось менее двух недель для принятия решения по этому вопросу.

4 октября Джо Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт. Это вероятно, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга.

Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден заявил, что республиканцы должны прекратить «играть в русскую рулетку» с американской экономикой.

Сам Байден отметил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

18 октября Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита государственного долга. В Минфине США подчеркнули, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.