Угроза дефолта в США: Байден хочет обсудить ситуацию с главами ведущих компаний

Президент США встретится с ведущими банковскими и финансовыми лидерами страны. В частности, они должны обсудить вопрос о повышении уровня государственного долга.
Во время встречи Президент США постарается подчеркнуть, что любая задержка с поднятием потолка госдолга увеличивает риск дефолта, говорится в сообщении.
Одна из целей Байдена — повлиять на республиканцев, блокирующих в Конгрессе проект закона по повышению лимита государственного долга.
В частности на встрече будут главы финансовых корпораций и банков — Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel и другие гендиректора.
Также будет присутствовать глава Минфина США Джанет Йеллен. Кстати, по словам Йеллен, у Конгресса осталось менее двух недель для принятия решения по этому вопросу.
4 октября Джо Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт. Это вероятно, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга.
Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Джо Байден заявил, что республиканцы должны прекратить «играть в русскую рулетку» с американской экономикой.
Сам Байден отметил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.
18 октября Конгресс должен принять окончательное решение относительно лимита государственного долга. В Минфине США подчеркнули, если конгрессмены не смогут достичь консенсуса, то Федеральный резерв рассмотрит опцию по применению чрезвычайных мер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава Гостаможни предлагает сделать ее правоохранительным органом, это увеличит поступления в бюджетВчера, 19:48 - 629 13
Монета по цене квартиры в Киеве: курс bitcoin взлетел до месячного максимума2 ч. назад - 548 5
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцыВчера, 12:39 - 6028 5
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)Вчера, 11:33 - 2088 3
Фонд гарантирования будет работать в режиме 24/77 ч. назад - 257 2
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыровВчера, 14:31 - 5396
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правилаВчера, 16:05 - 3598 2
Украинцы будут получать газ по новой схемеВчера, 15:02 - 3418
Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о регистрации4 ч. назад - 2091
Цены на бензин и автогаз повышаются: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 19:33 - 1842 2
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2450 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 647 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2027 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1529 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1296 5