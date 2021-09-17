Ericsson подала в суд на Apple за уклонение от выплат за 5G-патенты

Компания Ericsson подала иск к Apple, обвинив ее в недобросовестных практиках с целью уклонения от выплаты лицензионных отчислений за использование защищенных патентами решений, связанных с технологиями 5G.
Об этом пишет Bloomberg.
Представители Ericsson утверждают, что компания попыталась пересмотреть порядок лицензирования своих технологий Apple, однако столкнулась с противодействием. Шведская сторона хочет, чтобы федеральный судья постановил, что предложение Ericsson соответствует требованиям, согласно которым размеры лицензионных отчислений должны быть справедливыми и разумными. Обе стороны заключили лицензионное соглашение в 2015 году после длительных судебных разбирательств.
Однако даже после этого, утверждают представители истца, Apple внезапно подала иск с целью оспорить действие 7 патентов Ericsson. Американская сторона также требует, чтобы оппонент предоставил доказательства по каждому из патентов, которые, по ее утверждению, стали частью отраслевого стандарта.
«Несмотря на значительные доходы от продаж iPhone и других мобильных устройств, Apple исторически оказывала сопротивление лицензионным предложениям Ericsson и других владельцев основополагающих патентов для снижения лицензионных платежей Apple», – говорится в исковом заявлении Ericsson, поданном в федеральный суд города Маршалл, Техас.
Предметом спора является сумма, которую Apple должна заплатить Ericsson за технологии, связанные со стандартом 5G – они были разработаны Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI).
Ранее Apple сообщила, что за первые 9 месяцев финансового года (закончились 26 июня) выручка компании составила $232 млрд при чистой прибыли $74 млрд. Она имеет большой опыт в судебных исках из-за высоких ставок роялти за лицензирование защищенных патентами базовых технологий. Чаще всего оппонентами выступают разработчики таких решений Ericsson, Nokia и Qualcomm.
Представители Ericsson утверждают, что компания публично объявила производителям телефонов о размерах ставок роялти по технологии 5G, но, согласно с позицией Apple, эти ставки не соответствуют обязательствам шведской стороны.
«Выдвинутые Apple обвинения в нарушениях угрожают репутации и бизнесу Ericsson», – сказано в заявлении истца.
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