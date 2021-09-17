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На диагностику COVID-19 выделят 150 млн грн — Минздрав

На диагностику COVID-19 выделят 150 млн грн — Минздрав

Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения подготовить и подать проект акта о распределении 150 млн грн для обеспечения медучреждений, которые проводят предварительную диагностику COVID-19, расходными материалами для диагностики коронавирусной болезни.

Об этом на заседании Кабмина 6 октября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он пояснил, что эти средства нужны на закупку экспресс-тестов на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и наборов для отбора биоматериала методом ПЦР (полимеразной цепной реакции. — Ред.).

«Дельта-штамм коронавируса распространяется значительно быстрее, чем базовый штамм, соответственно, мы должны оперативно реагировать — отслеживать и проверять контактных лиц. Доступ к тестированию должен быть расширен», — отметил Ляшко.

Речь идет о деньгах по бюджетной программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».

Проект акта о распределении бюджетных средств, подготовленный Министерством здравоохранения и Министерством финансов, должны вынести для рассмотрения на очередном заседании Кабинета министров.

По материалам Дело
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