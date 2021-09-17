Кто имеет право предоставлять услугу «уход на дому»

Министерство социальной политики ввело новый механизм выплаты гражданам, которые предоставляют социальные услуги по уходу за людьми с инвалидностью, пожилыми людьми, тяжело больными и имеющим соответствующую профессиональную подготовку. Finance.ua как сайт об экономии узнал подробности.

Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета Министров Украины.

Что это даст. По словам министра Минсоцполитики Лабезной, развитие услуги по уходу позволит таким людям оставаться дома, а не жить в специализированных заведениях. А гражданам, которые прошли специальную подготовку и готовы предоставлять услугу по уходу, проще оформить все необходимые документы и получить денежную компенсацию за счет средств местного бюджета.

Марина Лазебная подчеркнула, что введение этой услуги — это альтернативная форма ухода для общин. Именно благодаря развитию альтернативных форм ухода на местах возможна постепенная деинституализация интернатов.

Раньше все, кто ухаживал за людьми с инвалидностью, пожилыми людьми или тяжело больными — родственники или профессиональные сиделки — получали одинаковую сумму компенсации. Теперь поставщики социальной услуги по уходу, которые подтвердили свою профессиональную квалификацию, смогут получать ежемесячно около 10 тыс. гривен за уход за одним человеком.

Заявление о предоставлении такой услуги и пакет документов можно подавать в ЦПАУ, в сельский, поселковый, городской совет, то есть по месту жительства, и через портал Дія.

Как заключать договор. Правительство определило, что для получения услуги по уходу на профессиональной основе нужно заключить трехсторонний договор между получателем социальной услуги по уходу, предоставляющим такую социальную услугу и исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета.

Граждане, которые предоставляют услуги по уходу на профессиональной основе, должны быть неработающими, не заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью и пройти подготовку или переподготовку для оказания социальной услуги по уходу.