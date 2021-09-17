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Государственные банки в первом полугодии уступили свою долю рынка

Государственные банки в первом полугодии уступили свою долю рынка

Украинские банки в первом полугодии 2021 года почти на четверть увеличили свою прибыль. Они заработали 30 млрд грн в первом полугодии 2021 года против 23,8 млрд грн за аналогичный период год назад.

Об этом пишет Опендатабот.

При этом банки с государственной долей получили на 13,5% прибыли меньше, чем в прошлом году. Прибыль банков иностранных банковских групп выросла практически в два раза, банков с частным капиталом – в 2,5.

В итоге в этом году банки иностранных банковских групп и отечественные банки с частным капиталом улучшили свои показатели доходности на фоне роста финансового рынка Украины и падения доли государственных банков, где основным игроком фактически является ПриватБанк.


Инфографика: Опендатабот

В общем ПриватБанк, по итогам июля, сократил свою чистую прибыль на 17.3% — до 11,6 млрд грн — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Но это все же в 5 раз больше, чем совокупная чистая прибыль остальных государственных банков в Украине.

По распределению чистой прибыли банковский сектор Украины по состоянию на первое полугодие 2021 выглядит следующим образом: 46% — государственные банки, 34% — банки иностранных групп, 19% — отечественные банки с частным капиталом.


Таблица: Опендатабот

Это говорит о значительном переформатировании рынка банковских услуг Украины по сравнению с прошлым годом, когда доля государственных банков в структуре совокупной чистой прибыли была больше — 68% (23% принадлежали банкам иностранных групп, 9% — отечественным частным банкам).

Но государственные банки остаются основными драйверами прибыли в банковском секторе. В первом полугодии этого года им удалось стать самыми прибыльными среди других банков и заработать 14 млрд грн.

По материалам Finance.UA
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