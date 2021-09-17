Канадскую компанию уличили в нелегальном майнинге криптовалют

Комиссия по коммунальным услугам провинции Альберта (Канада) намерена оштрафовать компанию Link Global за размещение майнинговых ферм без разрешения.

Об этом пишет CBC.

По данным издания, в 2020 году фирма из Ванкувера установила объект мощностью 1,25 МВт в округе Стерджен. Она использовала неэксплуатируемую газовую скважину, принадлежащую компании MAGA Energy, без уведомления регулятора.

Второй объект в Киркуолле не отвечал экологическим требованиям. Обе фермы работали нелегально 364 и 426 дней соответственно.

Согласно СМИ, объект из Стерджена переехал, а Link Global подала документы на возобновление деятельности в Киркуолле. Однако Комиссия заявила, что компания «не выполнила и по-прежнему не соответствует условиям для освобождения от требования о получении разрешения на эксплуатацию электростанции».

Комиссия предложила оштрафовать Link Global в общей сложности более чем на $7 млн.