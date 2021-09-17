Кабмин одобрил изменения в Таможенный тариф Украины

Кабинет Министров одобрил изменения в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«6 октября 2021 года правительство одобрило проект Закона Украины „О внесении изменений в Таможенный тариф Украины по унификации ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные товары“, подготовленный Минфином совместно с Гостаможслужбой по согласованию с Минэкономики», — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается унифицировать ставки ввозной таможенной пошлины с учетом связанных ставок ВТО на 92 товара, которые классифицируются в зависимости от их химического состава, степени обработки, технических характеристик и тому подобное, и которые невозможно точно идентифицировать на момент их таможенного оформления без дополнительных лабораторных исследований.

В результате унификации ставки ввозной пошлины на отдельные товары незначительно увеличатся, на другие — уменьшатся. Также предлагается повысить уровень полных ставок ввозной пошлины до уровня новых унифицированных льготных ставок ввозной пошлины.

Такие изменения в Таможенный тариф позволят упростить процедуры классификации и ускорить таможенное оформление однородных товаров.

Одобренный правительством проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на отдельные товары» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламента.