Дія.Подпись приравняли к физической подписи для некоторых категорий украинцев

Кабинет Министров приравнял авторизацию через Дія.Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины к физической идентификации.

Об этом говорится в постановлении № 999.

«К физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины при помощи удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Подпись, созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг», – говорится в тесте постановления.

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Также отмечается, что условие о физической идентификации внутренне перемещенных лиц не применяется на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19 и в течение 30 дней со дня отмены карантина.

Напомним, Дія.Подпись – квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов в приложении Дія и онлайн. Ее можно получить, если у вас есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт в приложении Дія.

Справка Finance.ua:

Как получить Дія.Подпись: