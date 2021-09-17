Дія.Подпись приравняли к физической подписи для некоторых категорий украинцев

Кабинет Министров приравнял авторизацию через Дія.Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины к физической идентификации.
Об этом говорится в постановлении № 999.
«К физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины при помощи удаленной квалифицированной электронной подписи Дія.Подпись, созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг», – говорится в тесте постановления.
Читайте также: Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»
Также отмечается, что условие о физической идентификации внутренне перемещенных лиц не применяется на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением острой респираторной болезни COVID-19 и в течение 30 дней со дня отмены карантина.
Напомним, Дія.Подпись – квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов в приложении Дія и онлайн. Ее можно получить, если у вас есть ID-карта или биометрический заграничный паспорт в приложении Дія.
Как получить Дія.Подпись:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Средняя зарплата в Украине сейчас выше $500 долларов, 一 Шмыгаль11 ч. назад - 1155 9
Еще один город Италии присоединился к распродаже домов за 1 евроВчера, 18:54 - 3523 4
В Финляндии построят новую электростанцию — мощнее всей солнечной энергетики страныВчера, 05:26 - 5382 3
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы7 ч. назад - 3067 2
Метро на Троещину будут строить в несколько этапов (шесть первых станций, фото)8 ч. назад - 1081 2
ПриватБанк обновил Приват247 ч. назад - 7573
Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы7 ч. назад - 3067 2
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 19:03 - 2415
Выезд ребенка за границу: Кабмин одобрил новые правила3 ч. назад - 2014
Французская компания купила крупнейшего украинского производителя сыров5 ч. назад - 1883
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 2387 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 626 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1991 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 1490 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 1277 5