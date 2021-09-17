Разоблачена легализация незаконно добытого нефтяного сырья и продуктов его переработки

Сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Сумской области совместно с управлением СБ Украины в Сумской области разоблачили схему легализации нефтепродуктов, произведенных из незаконно добытого на территории Украины сырья.

Установлено введение в обращение и реализация субъектам реального сектора экономики нефтепродуктов общей стоимостью 74 млн грн, полученных в результате переработки незаконно добытого нефтяного сырья.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 209 УК Украины.