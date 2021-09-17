НКЦБФР меняет лицензионные условия по торговле финансовыми инструментами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала проект лицензионных условий в отношении деятельности по торговле финансовыми инструментами.
НКЦБФР на заседании 5 октября утвердила проект лицензионных условий осуществления деятельности по торговле финансовыми инструментами на рынках капитала.
Документом предусмотрено установление требований, обязательных при получении лицензии на осуществление деятельности по торговле финансовыми инструментами, перечень документов, которые подаются заявителем для выдачи лицензии. А также особенности сочетания видов деятельности по торговле финансовыми инструментами между собой и с другими видами профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Проектом определены требования для получения лицензии и осуществления деятельности по торговле финансовыми инструментами по таким видам:
Проект решения разработан в соответствии с законом «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и с целью приведения нормативно-правовых актов НКЦБФР в соответствие с требованиями закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках».
В ближайшее время проект будет размещен на официальном сайте НКЦБФР для получения предложений и комментариев от профессионального сообщества и всех заинтересованных сторон.
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