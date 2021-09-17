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Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой цене

Украинцы будут платить за подсолнечное масло по другой цене

Цена на подсолнечное масло в Украине будет снижаться. Удешевление будет происходить под давлением низкого экспортного спроса. Сейчас 850 мл стоит в супермаркете от 45 до 65 грн.

«Предложения подсолнечника увеличиваются благодаря высоким ценам, которые предлагали переработчики на первые поставки. Поэтому снижение цен на масло снизит на этой неделе закупочные цены на подсолнечник (с содержанием масла 49%) с 18 800−19 500 грн/т до 18 500−19 000 грн/т», — заявили в GrainTrade.

При этом по прогнозу УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса), государство в 2020/21 году сэкономит более 15 млн т подсолнухов. Показатели текущего года могут быть на 15% выше, нежели за аналогичный период 2020-го, и почти достигнет максимального объема производства (было зафиксировано в 2019 году).

«Достаточное количество выращенных семян подсолнечника в этом году позволит обеспечить внутренний спрос на подсолнечное масло, а также сгенерировать достаточное количество экспортной выручки и сдержать дальнейший рост цен, наблюдавшийся в 2019/20 маркетинговом году», — заявила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Сколько стоит подсолнечное масло в Украине. Масло «Олейна» прессовое, 850 мл, в «Ашане» обойдется в 65 грн, а «традиционное» в 46,90 грн. «Щедрый Дар» (870 мл) там же стоит 60,90 грн. В «АТБ» цена 870 мл масла «Стожар» составляет 60,30 грн. В супермаркете Novus подсолнечное масло «Чумак» (900 мл) стоит 71,99 грн.

По материалам Обозреватель
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