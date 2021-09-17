Украина готова к отопительному сезону 2021-2022 на 99% - Шмыгаль

Готовность к отопительному сезону 2021−2022 в Украине всей инфраструктуры составляет 99%. В этом во время заседания кабмина уверил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он пояснил, что это касается ремонта тепловых сетей и котельных, и подготовки школ, больниц, детских садов, и непосредственной подготовки жилых домов.
«У нас в газохранилищах почти 19 млрд куб. м газа. Этого будет достаточно, чтобы пройти зиму. Перед руководством Нафтогаза и Укргаздобычи правительство ставит четкую задачу нарастить добычу собственного газа. Вся страна будет с теплом», — отметил премьер.
Кроме того, Денис Шмыгаль напомнил, что на днях местные власти подписали меморандум и взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для людей. Со своей стороны Нафтогаз будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в четыре раза меньше, чем на европейском рынке.
Также премьер заверил, что правительство реструктурирует долги и компенсирует перед местными властями разницу в тарифах. Он предупредил отдельные газоснабжающие компании, что любые попытки отключить социальную инфраструктуру от газа или нажиться на ситуации будут жестко устранять.
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